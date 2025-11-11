 Aller au contenu principal
La FNB et Mastercard d'Afrique du Sud lancent une plateforme transfrontalière pour des transferts moins chers et plus rapides
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'une des principales banques de détail d'Afrique du Sud, First National Bank (FNB), a lancé mardi une nouvelle plateforme de paiement transfrontalière avec Mastercard MA.N qui vise à rendre les envois de fonds et les transferts internationaux plus faciles et moins coûteux.

La plateforme Globba aidera les clients qui souhaitent envoyer de l'argent vers d'autres pays africains comme le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique et le Ghana, et la First National Bank a déclaré qu'elle avait l'intention d'étendre ce service à l'ensemble de son réseau en Afrique.

Des envois de fonds et des transferts moins coûteux et plus faciles ont été une priorité pour la présidence sud-africaine du G20.

Le mois dernier, le Conseil de stabilité financière du G20 a averti que les autorités financières mondiales ne parviendraient pas à atteindre l'objectif fixé pour 2027, à savoir rendre les transactions transfrontalières plus rapides, moins chères et plus transparentes .

La First National Bank est la branche de détail de la FirstRand FSRJ.J , cotée à Johannesburg et deuxième banque d'Afrique du Sud en termes d'actifs.

