La flambée des prix du pétrole frappe les compagnies aériennes américaines ; l'indice sectoriel chute d'environ 5%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 mars - ** Les actions des compagnies aériennes américaines ont chuté dans les premiers échanges jeudi
** Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 3% jeudi, prolongeant un rallye alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran s'est intensifiée
** United Airlines UAL.O en baisse de 5,8%, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 5,1% et American Airlines AAL.O en baisse de 4,6%
** Southwest Airlines LUV.N en baisse de 4,3%, Alaska Air Group ALK.N en baisse de 7%
** Dow Jones U.S. airlines index .DJUSAR en baisse de 4,9%
