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La flambée des coûts de développement de l'IA
information fournie par Agefi Dow Jones 07/04/2026 à 18:39

Dan Gallagher

L'adage "dépenser de l'argent pour en gagner" prend un tout nouveau sens dans le monde de l'intelligence artificielle.

Le public est déjà familier des dépenses d'investissement exorbitantes des plus grandes entreprises technologiques mondiales qui se hâtent de renforcer leurs capacités en matière d'IA. Mais les deux entreprises qui sont à l'origine d'une grande partie de cet investissement ont elles-mêmes des factures considérables. OpenAI et Anthropic prévoient de dépenser près de 65 milliards de dollars à elles deux cette année uniquement pour les coûts de formation et d'exploitation de leurs modèles d'IA, selon des documents financiers obtenus par le Wall Street Journal.

Ce montant dépasse le chiffre d'affaires que les deux entreprises génèrent. Et ces deux postes de coûts devraient s'envoler pour atteindre un total de 127 milliards de dollars l'année prochaine et près de 250 milliards de dollars d'ici 2029.

Il s'agit des coûts que les deux entreprises prévoient elles-mêmes dans les documents financiers qu'elles ont fait circuler auprès de leurs investisseurs privés. OpenAI s'attend à ce que ses coûts de formation et d'inférence, ce dernier terme désignant le processus par lequel les modèles d'IA répondent aux requêtes des utilisateurs, dépassent son chiffre d'affaires jusqu'en 2029. Anthropic prévoit de franchir ce seuil l'année prochaine, bien que d'autres coûts devraient maintenir la société mère du chatbot Claude dans le rouge sur la base du bénéfice avant impôts également jusqu'en 2029.

La réalité pourrait se dérouler différemment. Par exemple, les deux entreprises pourraient finir par augmenter leur chiffre d'affaires à un rythme encore plus explosif que celui actuellement prévu. Mais jusqu'à présent, les coûts sur le marché de l'IA n'ont évolué que dans une seule direction: à la hausse.

OpenAI et Anthropic sont en outre en concurrence frontale avec certaines des plus grandes entreprises mondiales qui développent elles-mêmes leurs propres modèles d'IA avancés. Une différence essentielle: ces dernières disposent d'activités principales lucratives qui peuvent financer leurs ambitions en matière d'IA. La maison mère de Google, Alphabet , et celle de Facebook, Meta Platforms , devraient générer un cash combiné de 334 milliards de dollars provenant de leurs opérations cette année, selon les estimations du consensus de FactSet.

Les investisseurs publics seront-ils vraiment prêts à financer des projets aussi coûteux? OpenAI et Anthropic prévoiraient toutes deux des introductions en Bourse plus tard cette année. Certes, les signes des coûts galopants de l'IA sont apparents depuis un certain temps, compte tenu des dépenses explosives des principaux opérateurs de réseaux cloud et de la croissance énorme des principaux fournisseurs de composants comme Nvidia .

De plus, OpenAI et Anthropic ne seraient guère les premières grandes entreprises technologiques à s'introduire en Bourse alors qu'elles sont encore lourdement déficitaires. Certaines d'entre elles se sont révélées très rentables pour les investisseurs. Amazon a affiché des pertes d'exploitation annuelles et a brûlé du cash pendant trois ans après son introduction en Bourse en mai 1997, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Mais même Amazon n'était pas un pari aussi audacieux, toutes proportions gardées. La jeune pousse de l'e-commerce s'est introduite en Bourse avec une capitalisation boursière d'environ 430 millions de dollars, ce qui représentait moins de 0,01% de la valeur du S&P 500 à l'époque.

En revanche, OpenAI et Anthropic sont valorisées ensemble à plus de 1.200 milliards de dollars sur la base de leurs plus récents tours de financement, selon les données de PitchBook. Cela équivaut à plus de 2% de la valeur actuelle du S&P 500. La capacité des plus grands laboratoires d'IA à maîtriser leurs coûts importera bien plus à un plus grand nombre d'investisseurs que la volonté d'Amazon de vendre des livres Harry Potter à perte.

Cet article est une édition de la newsletter AI & Business du Wall Street Journal, un résumé hebdomadaire pour vous aider à comprendre l'impact de l'IA sur les entreprises avec des actualités, des analyses et des données de notre équipe mondiale de journalistes spécialisés dans la technologie. Si vous n'êtes pas abonné, inscrivez-vous ici.

Anthropic veut encourager une plus grande adoption de ses outils d'IA par les entreprises

Anthropic prévoit d'investir 200 millions de dollars dans une nouvelle coentreprise avec de grandes sociétés de capital-investissement, qui vise à vendre des outils d'IA aux entreprises de leur portefeuille, poursuivant ainsi la démarche de la société d'IA en direction des entreprises clientes. La nouvelle société servirait de branche de conseil pour Anthropic, enseignant aux entreprises comment intégrer les outils d'IA de la startup dans leurs opérations.

Le chiffre

La quantité de puissance de calcul que Broadcom s'est engagé à fournir à Anthropic à partir de 2027. Cette capacité proviendra des puces TPU de Google.

L'IA en images

Les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta ont connu un grand succès, avec 7,2 millions d'unités expédiées l'année dernière selon IDC. Meta considère ces lunettes comme un portail vers sa technologie d'IA, mais son partenaire EssilorLuxottica en profite également largement et pourrait être un moyen plus direct pour les investisseurs de jouer sur cet aspect de la vision de l'IA de Mark Zuckerberg.

L'IA dans la nature

Le Maine semble sur le point de devenir le premier Etat à geler la construction de nouveaux data centers avec une législation qui pourrait être adoptée ce printemps. Et la réaction négative des communautés contre ces installations se propage à travers le pays. Les législateurs de plus de dix Etats ont proposé des interdictions temporaires de construction de data centers cette année. Des dizaines de gouvernements de comtés et de villes ont déjà adopté de telles mesures.

Cet article a été traduit automatiquement par Dow Jones, à partir de la version originale en anglais vers le français, à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

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