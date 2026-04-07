La Flagstar Bank augmente après que Truist l'ait relevée à "acheter"

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7 avril - ** Les actions de la banque régionale Flagstar Bank

FLG.N augmentent de 1,5 % à 13,77 $

** Truist Securities relève la note de FLG de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de cours (PT) à 17 $, ce qui implique une hausse de 25,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage affirme que FLG a fait des progrès substantiels pour consolider son bilan et jeter les bases de la transition de son modèle d'entreprise vers une banque commerciale plus traditionnelle

** Le courtier affirme qu'il y a une confiance accrue dans le fait que FLG a suffisamment stabilisé sa situation financière pour utiliser le capital afin de racheter des actions

** "Bien que les ambitions de croissance de C&I (commercial and industrial) de FLG ne soient pas garanties, même si elles ne sont pas réalisées, cela crée davantage de liquidités pour les rachats d'actions lorsqu'ils reprendront vraisemblablement plus tard dans l'année", déclare David Smith, analyste chez Truist

** Huit des 18 sociétés de courtage recommandent l'action à l'achat ou supérieure et 10 à conserver; leur objectif de cours (PT) médian est de 16 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action FLG a augmenté de 7,8 % depuis le début de l'année