La fintech Wise veut basculer sa cotation principale de Londres vers New York

Un trader travaille à la Bourse de New York (NYSE) à l'ouverture des marchés, le 30 mai 2025, à New York. ( AFP / ANGELA WEISS )

La fintech britannique Wise, spécialisée dans les transferts d'argent internationaux, a annoncé jeudi son intention de transférer sa cotation principale de Londres vers New York, un nouveau coup dur pour l'attractivité de la place financière britannique.

"Nous avons l'intention de transférer notre cotation principale" vers les Etats-Unis, indique l'entreprise dans un communiqué, ajoutant qu'elle a cependant l'intention de "maintenir une cotation secondaire" à la Bourse de Londres.

Il s'agit de s'aligner sur "nos pairs technologiques cotés aux États-Unis" et "d'élargir le nombre d'investisseurs", précise la compagnie. "Les États-Unis sont la plus grande économie du monde et le marché avec les plus importantes opportunités pour nos produits aujourd’hui."

Wise convoquera une assemblée générale des actionnaires "dans les prochaines semaines" pour que ces derniers votent sur la proposition. Les investisseurs semblaient approuver jeudi: l'action de Wise s'envolait de plus de 11% à la Bourse de Londres dans la matinée.

D'autant que la fintech a aussi publié, jeudi, un bénéfice net annuel en hausse de 18%, à près de 417 millions de livres (496 millions d'euros), avec un chiffre d'affaires en progression de 15% à 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d'euros), pour son exercice décalé achevé fin mars.

Mais pour la capitale britannique, qui cherche à défendre l'attractivité de sa place financière, surtout depuis le Brexit, face à la concurrence de ses rivales européennes, cela s'ajoute à une série d'entreprises ayant préféré ces dernières années New York à Londres, comme le géant des paris sportifs Flutter ou le fabricant de microprocesseurs Arm.

Le groupe britannique de location d'équipements industriels Ashtead a lui aussi annoncé en décembre son intention de rejoindre Wall Street.

Si "la performance du FTSE 100", le principal indice de la Bourse de Londres, "a surpassé celle des principaux indices américains cette année, le marché boursier britannique dans son ensemble continue de subir une succession de coups durs du point de vue de sa réputation", estime Russ Mould analyste chez AJ Bell.

Wise avait fait une entrée en fanfare, en juillet 2021, avec une valorisation de 8 milliards de livres, alors un record pour une société technologique sur la place britannique.

Lancée en 2011 à Londres, l'entreprise emploie plus de 6.000 personnes dont un cinquième au Royaume-Uni et dit "prévoir de continuer à embaucher et à investir dans (son) équipe britannique pour alimenter (sa) croissance au Royaume-Uni et à l'étranger".