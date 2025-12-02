La fintech Wealthfront cherche à atteindre une valorisation de 2,05 milliards de dollars dans le cadre de son IPO

Le logo de Wealthfront sur l'application développée par la société. (Crédits: Adobe Stock)

par Prakhar Srivastava

La société de gestion de patrimoine numérique automatisée Wealthfront vise une valorisation de 2,05 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-elle déclaré mardi, devenant la dernière à tester une tendance de fort appétit des investisseurs pour les cotations de fintech.

La société basée à Palo Alto, en Californie, prévoit de lever jusqu'à 485 millions de dollars en vendant 34,6 millions d'actions, y compris les actions offertes par les actionnaires existants, à un prix compris entre 12 et 14 dollars l'unité.

Lukas Muehlbauer, analyste chez IPOX, a déclaré que Wealthfront se positionne à l'intersection de l'intelligence artificielle et de la fintech, ce qui lui permet de "surfer sur la vague actuelle de valorisation élevée des technologies liées à l'IA".

Cette année, des sociétés fintech telles que la suédoise Klarna, la banque numérique américaine Chime CHYM.O et la plateforme de trading israélienne eToro ETOR.O ont attiré une forte demande lors de leurs débuts sur le marché.

Le marché américain des introductions en bourse s'est redressé après un ralentissement alimenté par l'incertitude de la politique commerciale, l'augmentation des chances d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ayant stimulé la demande des investisseurs pour de nouvelles offres.

"La demande de nouvelles cotations reste élevée, mais un cycle de mauvaises nouvelles peut encore freiner le sentiment, comme on l'a vu à plusieurs reprises cette année", a déclaré Lukas Muehlbauer.

Wealthfront, fondée en 2008, propose des outils et des logiciels automatisés pour les comptes de trésorerie, les prêts à faible coût et l'investissement dans les ETF et les obligations, ainsi que des outils de planification adaptés aux clients du millénaire et de la génération Z.

Des fonds gérés par BlackRock et Wellington Management ont manifesté leur intérêt pour acheter jusqu'à 150 millions de dollars d'actions de l'introduction en bourse, selon le dossier.

Wealthfront a l'intention de s'introduire sur le marché boursier Nasdaq sous le symbole "WLTH". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Citigroup figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

En 2022, Wealthfront a été évaluée à 1,4 milliard de dollars lorsqu'un projet de vente à la banque suisse UBS a échoué à la suite de la réticence des actionnaires .

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))