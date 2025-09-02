La fintech suédoise Klarna vise à lever 1,27 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse très attendue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La fintech suédoise Klarna cherche à lever jusqu'à 1,27 milliard de dollars lors de son introduction en bourse très attendue aux États-Unis, comme l'a montré un dépôt réglementaire mardi.
