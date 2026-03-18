La fintech SoFi conteste le rapport du vendeur à découvert Muddy Waters et envisage une action en justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre; ajout de détails au paragraphe 1 et aux points suivants)

La fintech californienne SoFi Technologies SOFI.O a déclaré mardi qu'elle pourrait envisager une action en justice contre le vendeur à découvert Muddy Waters Research, qualifiant son rapport d'« inexact sur le plan des faits et trompeur ».

* Plus tôt dans la journée de mardi, Muddy Waters a révélé une position courte sur SoFi, affirmant que la société « semble avoir une inexactitude substantielle d'au moins 312 millions de dollars de dettes non comptabilisées. Si nous avons raison, cela soulève la possibilité qu'il y ait des inexactitudes plus importantes que nous n'avons pas détectées ».

* Pendant les heures de négociation, les actions de la société ont chuté de 6,5 %, à 16,48 dollars, à la suite de la publication du rapport.

* « Nous avons examiné le rapport complet et pensons qu'il est conçu pour tromper les investisseurs. SoFi garde une grande confiance dans l'intégrité de ses rapports financiers », a déclaré la fintech.

* Muddy Waters n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters après les heures ouvrables concernant l'intention de SoFi d'explorer une potentielle action en justice contre l'entreprise.