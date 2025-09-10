La fintech Klarna prête à exploser après une introduction en bourse supérieure à la moyenne

10 septembre -

** Les actions du prêteur Klarna KLAR.N devraient augmenter à l'ouverture de la Bourse de New York, après que le prix de l'introduction en bourse, très attendue, ait dépassé les prévisions

** Les actions de KLAR devraient ouvrir entre 52 et 53 dollars, contre 40 dollars pour l'introduction en bourse

** La fintech suédoise et les investisseurs existants ont annoncé mardi la vente de () 34,3 millions d'actions au-dessus de la fourchette de 35 $ à 37 $

** Au prix de 40 dollars, Klarna a obtenu une évaluation de 15 milliards de dollars, bien en deçà de son pic de 2021 d'environ 46 milliards de dollars

** L'introduction en bourse a de nouveau braqué les projecteurs () sur les plans de paiement à tempérament qui ont connu une popularité croissante auprès des acheteurs américains ces dernières années

** Klarna est parmi un flots d'entreprises qui se précipitent sur le marché () de l'introduction en bourse à l'approche de la fin de l'année

** Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley mènent un groupe de souscription de 15 sociétés pour l'introduction en bourse de Klarna (Cliquez ici pour le prospectus d'offre)