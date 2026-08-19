La fintech indienne Navi s'apprête à lever 100 millions de dollars en vue de son introduction en bourse prévue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ira Dugal

La start-up indienne de fintech Navi a annoncé mercredi qu'elle allait lever 100 millions de dollars auprès de l'investisseur technologique néerlandais Prosus NV dans le cadre de son premier tour de table institutionnel, une opération qui précède une introduction en bourse prévue, a déclaré une source proche du dossier.

Reuters n'a pas pu déterminer la valorisation sur laquelle Prosus a basé son investissement. Cet investissement valorise Navi à environ 1,3 milliard de dollars, a rapporté mercredi l'Economic Times, citant une personne ayant une connaissance directe du dossier.

Navi vise une valorisation d’environ 2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, a déclaré la source, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère confidentiel de ces informations. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ses projets d’introduction en bourse ou sa valorisation.

Navi a été fondée en 2018 par Sachin Bansal, cofondateur de Flipkart, une entreprise indienne de commerce électronique soutenue par Walmart WMT.N . La société propose des services de paiement numérique, de crédit, de fonds communs de placement et d’assurance via une plateforme numérique.

Cet investissement est soumis à l’obtention des autorisations réglementaires, notamment de la Commission indienne de la concurrence, a précisé Navi dans un communiqué.