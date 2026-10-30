La fintech Huddlestock change de patron avant de lancer sa nouvelle plateforme

La fintech norvégienne (-4,83%), spécialisée dans les infrastructures technologiques pour les services d'investissement confie sa direction à Ramtin Matin. Nommé par intérim, il devra renforcer l'exécution opérationnelle avant le lancement de sa nouvelle plateforme, prévu fin novembre 2026.

Leif Arnold Thomas quitte ses fonctions de directeur général avec effet immédiat vendredi 30 octobre. Le conseil d'administration de la fintech norvégienne a jugé ce changement nécessaire pour préparer la prochaine phase de croissance. Le communiqué ne détaille pas les circonstances de ce départ.

Un dirigeant issu du sérail

Ramtin Matin connaît la maison. Administrateur pendant plus de quatre ans, il avait pris cet été la tête des opérations et de la technologie. Il a notamment piloté le développement de Gigabroker. Auparavant, il avait passé neuf ans chez SpareBank 1 Sør-Norge, dans la stratégie technologique, l'innovation et les partenariats.

Resserrer les liens entre les filiales

Le nouveau patron supervisera l'ensemble du groupe, dont Visigon. Cette branche nordique de conseil technologique compte environ 25 salariés. Sa priorité : renforcer la coopération entre les entités et fédérer les équipes autour d'un cap commun.

Aucun calendrier n'est annoncé pour une nomination permanente. Prochain rendez-vous financier : le 19 novembre, avec la publication du rapport du troisième trimestre 2026.