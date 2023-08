La fintech Fortia placée en liquidation judiciaire

- Elle ne paye plus ses factures depuis des mois. La société éditrice de logiciels de conformité pour le secteur financier, et plus particulièrement pour les fonds d’investissement, Fortia, a été placée sous liquidation judiciaire le 8 juin 2023, a appris L’Agefi. Cela fait suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 19 avril dernier par le greffe du tribunal de commerce de Paris, modifiée donc en liquidation. Le groupe BNP Paribas avait pris en 2017 une participation de 15% dans cette «regtech» via le programme L’Atelier Fintech de BNP Paribas et son métier de dépositaire et administrateur BNP Paribas Securities Services. Fortia était aussi un des exposants réguliers à l’AMTech Day, un événement international rassemblant le secteur de la tech au service des métiers de la gestion de portefeuille, organisé chaque année par L’Agefi en octobre (le prochain aura lieu le 3 octobre).Fortia a été co-créée en 2012 par Reda Bouakel, Michaël Priem, Julien Henry, Pierre Rivoire et Sophie Hilaire Bouakel. D’après un communiqué mis en ligne par Dassault Systèmes le 13 juin dernier, sa solution technologique baptisée Innova a été reprise par le groupe technologique. Le partenariat avec le métier titres de BNP Paribas a été maintenu. Il «vise à approfondir son utilisation d’Innova pour contrôler la conformité des fonds dans le cadre de la digitalisation de sa plateforme de banque dépositaire», explique Dassault Systèmes. « Nous avons toujours cru en Innova et nous réjouissons de pouvoir continuer à contribuer au développement de cette solution innovante auprès d’un acteur industriel de grande envergure, dans le cadre de notre collaboration avec Dassault Systèmes, » déclare Arnaud Claudon, Head of Asset Owners and Managers Client Lines, Securities Services chez BNP Paribas.La faillite d’une entreprise de logiciels qui était parmi les pionnières à utiliser l’intelligence artificielle et le machine learning pour les établissements financiers a de quoi surprendre par les temps qui courent, plutôt propice à ces métiers. D’après un post d’un ancien salarié sur Google datant d’août 2021, «historiquement, l’entreprise a connu une croissance exponentielle, ce qui nous a causé des problèmes, c’est ce que j’appelle le prix de l’optimisme et de l’insouciance. De cette période nous avons tiré des leçons, à tous les étages de l’entreprise». L’ex-collaborateur n’en dit pas davantage.L’entreprise de logiciel avait dépassé les 40 salariés au plus haut de son activité. Trente-six d’entre eux auraient été repris par Dassault Systèmes. D’après ses comptes déposés au greffe, Fortia est en pertes depuis de nombreuses années. Contactés, les anciens dirigeants n’ont pas souhaité donner d’informations complémentaires.

Réjane Reibaud