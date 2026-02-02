La fintech Evertec rachète la coentreprise B3-Totvs Dimensa pour 181 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La fintech latino-américaine Evertec EVTC.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir Dimensa, une coentreprise formée par la société brésilienne de logiciels Totvs TOTS3.SA et l'opérateur boursier du pays B3
B3SA3.SA , pour 950 millions de réais (181 millions de dollars).
DÉTAILS CLÉS
* Dimensa propose des produits tels que le traitement des cartes, l'analyse de crédit et les systèmes de gestion bancaire.
* Créée en 2021, l'entreprise dessert plus de 15 000 institutions financières et emploie environ 1 000 personnes au Brésil.
* Evertec cherche à étendre son portefeuille actuel aux services de risque et d'assurance et à renforcer ses produits bancaires et de fonds, a-t-elle déclaré dans un communiqué.
* La transaction doit encore être approuvée par le CADE, l'organisme brésilien de surveillance de la concurrence, a ajouté la fintech.
* Si elle est approuvée, l'opération devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de cette année.
* L'acquisition de Dimensa serait la quatrième d'Evertec au Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine.
(1 $ = 5,2556 reais)
