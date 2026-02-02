La fintech Evertec rachète la coentreprise B3-Totvs Dimensa pour 181 millions de dollars

La fintech latino-américaine Evertec EVTC.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir Dimensa, une coentreprise formée par la société brésilienne de logiciels Totvs TOTS3.SA et l'opérateur boursier du pays B3

B3SA3.SA , pour 950 millions de réais (181 millions de dollars).

DÉTAILS CLÉS

* Dimensa propose des produits tels que le traitement des cartes, l'analyse de crédit et les systèmes de gestion bancaire.

* Créée en 2021, l'entreprise dessert plus de 15 000 institutions financières et emploie environ 1 000 personnes au Brésil.

* Evertec cherche à étendre son portefeuille actuel aux services de risque et d'assurance et à renforcer ses produits bancaires et de fonds, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

* La transaction doit encore être approuvée par le CADE, l'organisme brésilien de surveillance de la concurrence, a ajouté la fintech.

* Si elle est approuvée, l'opération devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de cette année.

* L'acquisition de Dimensa serait la quatrième d'Evertec au Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine.

(1 $ = 5,2556 reais)