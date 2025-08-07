La Financière Manuvie affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à la vigueur de son unité asiatique (6 août)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'article du 6 août pour indiquer que la performance des activités en Asie est attribuable à la croissance continue des affaires et à d'autres facteurs, et non à l'augmentation du volume des ventes à Hong Kong au paragraphe 4; correction de la devise au paragraphe 3 pour indiquer qu'il s'agit de dollars américains, et non de dollars canadiens)

La Financière Manuvie MFC.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la bonne performance de son unité asiatique qui a dopé les résultats de l'assureur canadien.

La société a également annoncé qu'elle achèterait 75 % de Comvest Credit Partners pour 937,5 millions de dollars, dans le but d'élargir sa plateforme de crédit privé.

Le bénéfice de base de l'unité Asie de Manuvie a grimpé de 13 % pour atteindre 520 millions de dollars au cours du trimestre par rapport à la même période l'an dernier.

Cette solide performance est attribuable à la croissance continue des affaires, à des résultats favorables en matière de sinistres et à l'amélioration de l'incidence des affaires nouvelles.

L'équivalent de la prime annuelle de Manuvie (APE), un indicateur couramment utilisé dans le secteur de l'assurance pour mesurer la valeur totale des nouvelles affaires souscrites au cours d'une période donnée, a fait un bond de 15 % au cours du trimestre, grâce à l'essor de son unité asiatique.

Les actions de l'assureur ont perdu près de 3 % en 2025, sous-performant la compagnie Sun Life SLF.TO , qui doit publier ses résultats demain.

Les activités de gestion de patrimoine et d'actifs de la compagnie ont également contribué à la hausse des bénéfices de base, qui ont bondi de 19 % pour atteindre 463 millions de dollars canadiens au deuxième trimestre.

Le bénéfice net, part du groupe, s'est élevé à 1,79 milliard de dollars canadiens (1,30 milliard de dollars canadiens) ou 98 cents canadiens par action au cours du trimestre terminé le 30 juin, comparativement à 1,04 milliard de dollars canadiens, ou 52 cents canadiens par action, l'année précédente.

(1 $ = 1,3741 dollar canadien)