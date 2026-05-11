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La Financière de l'Échiquier renforce ses équipes en Suisse et en Allemagne
information fournie par AOF 11/05/2026 à 10:00

(Zonebourse.com) - La Financière de l'Échiquier (LFDE) annonce les nominations de Samira Sadik au poste de Country Head Switzerland et de Florian Friske en qualité de Country Head Germany & Austria, dans le cadre du renforcement de son développement dans la région DACH, identifiée comme un axe stratégique de croissance pour LFDE et le groupe LBP AM.

Présente en Allemagne depuis 2007, en Suisse depuis 2010 et en Autriche depuis 2015, la société de gestion entend consolider son ancrage local et accélérer le déploiement de ses expertises auprès des investisseurs de la région. Les deux responsables seront rattachés à Anne-Sophie Girault, Head of International Development de LFDE.

Basée à Genève, Samira Sadik prendra en charge le développement de la Suisse romande et alémanique. Forte de plus de vingt ans d'expérience dans la gestion d'actifs, elle occupait auparavant le poste de Head of Wholesale Switzerland chez Lombard Odier Investment Managers. Elle a également exercé des fonctions de développement commercial et de gestion de comptes clés chez Oyster Funds. Diplômée de Sciences Po Bordeaux et de l'ESCP Europe Business School, elle a suivi le Program for Swiss Board Members à Lausanne.

De son côté, Florian Friske, basé à Francfort, supervisera les activités en Allemagne et en Autriche. Professionnel des marchés financiers et de la distribution de fonds depuis plus de vingt ans, il a occupé des fonctions commerciales et produits chez Berenberg, ODDO BHF AM, Commerzbank et Dresdner Kleinwort. Diplômé de la CASS Business School de Londres, il dispose d'une solide expertise des marchés allemand et autrichien ainsi que des enjeux liés à la distribution et au développement de partenariats.

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