La Financière de l'Echiquier nomme un directeur des ventes pour l'Allemagne et l'Autriche

La Financière de l'Echiquier (LFDE) a annoncé ce 5 octobre la nomination de Jan Ostermann comme directeur des ventes pour l'Allemagne et l'Autriche. Rattaché au directeur pays John Korter, il est plus particulièrement en charge de l'Allemagne de l'ouest et du nord.

Jan Ostermann était jusqu'ici directeur général d'Attrax, une société au sein de laquelle il effectuait du conseil en sélection de fonds pour des banques et de la représentation commerciale pour des gérants d'actifs. Auparavant, il a notamment travaillé chez Union Investment Institutional (2012-2018) dans les relations commerciales avec les fonds de dotations, les congrégations religieuses, et les investisseurs gouvernementaux.

" Ce renforcement du dispositif commercial de LFDE s' inscrit dans le cadre de la stratégie d'accélération du développement international [...], qui connaît depuis le début de l'année une dynamique de collecte positive en dépit du contexte de crise" , a précisé la firme dans un communiqué. LFDE commercialise en Allemagne une gamme de fonds actions, crédit et multi-actifs auprès de la distribution et de clients Institutionnels depuis 2007, et a étendu sa couverture au marché autrichien en 2015.