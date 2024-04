La Financière de l’Echiquier : Ivan Diez Sainz nommé country head Spain, Portugal & Latam

(AOF) - La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce la nomination d’Ivan Diez Sainz en qualité de country head Spain, Portugal & Latam. Il occupe ses nouvelles fonctions depuis le 22 avril. Sous la responsabilité de John Korter, head of european sales, Ivan Diez Sainz, basé à Madrid, a pour mission d’intensifier le développement de LFDE sur le marché ibérique et au Latam. Il avait intégré en 2020 Lonvia Capital en qualité de partner & director pour l’Europe du Sud, l’Amérique Latine et l'US offshore.