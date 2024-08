La Financière de l’Échiquier : Benjamin Canlorbe nommé directeur commercial CGP

(AOF) - La Financière de l’Échiquier (LFDE) annonce la nomination de Benjamin Canlorbe au poste de directeur commercial CGP. Sous la responsabilité de Robert Véla, directeur commercial France, il a pour mission de développer ce segment de clientèle, ainsi que l’offre destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), partenaires historiques de LFDE. Fort d'un parcours de vingt ans au sein de LFDE, Benjamin Canlorbe renoue avec un domaine qu'il connaît particulièrement bien pour avoir, dès 2004, contribué à développer l'activité naissante des CGP, puis trois ans plus tard, dirigé l'équipe.

