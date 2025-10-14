La Financière d'Uzès prend une participation dans Objectif Conseils

(AOF) - La Financière d'Uzès annonce la prise d'une participation dans le cabinet de gestion de patrimoine Objectif Conseils. Entreprise d'investissement indépendante fondée en 1989 et appartenant depuis trois générations à la famille Goirand, La Financière d'Uzès poursuit ainsi son développement avec cette nouvelle filiale, qui deviendra à terme le pôle dédié à la gestion de patrimoine d'ici deux ans. Situé à Neuilly-sur-Seine, Objectif Conseils est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé, en 1995, par Jacques Riché et Hugues Deyrieux.

Avec cette prise de participation, La Financière d'Uzès, spécialiste de la gestion en titres vifs avec une approche patrimoniale personnalisée, renforce son expertise en conseil global et apporte une offre de solutions d'investissement complémentaires à celles déjà proposées à sa propre clientèle.

Au-delà de son propre développement, cette nouvelle filiale de La Financière d'Uzès, continuera d'être animée par ses deux fondateurs.

Aux côtés de la Financière d'Uzès, le cabinet FCN prend également une participation dans Objectif Conseils.

" Cette opération consacre notre partenariat établi depuis 25 ans avec Objectif Conseils et le cabinet FCN. Elle nous permet de mettre en commun nos expertises pour offrir à nos clientèles respectives un service sur mesure à 360° alliant conseil patrimonial, solutions d'investissement et expertise comptable ", déclare Dominique Goirand, président de la Financière d'Uzès.