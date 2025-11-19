 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 999,18
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Financière d'Orion : Hélène Lamon est nommée directrice générale d'Entrepreneurs by O
information fournie par AOF 19/11/2025 à 16:20

(AOF) - La Financière d'Orion a annoncé l'arrivée d'Hélène Lamon en tant que directrice générale d'Entrepreneurs by O, la structure du groupe dédiée au développement d'une nouvelle communauté de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Elle a débuté sa carrière en 1997 à l'UFF, où elle a évolué de conseillère en gestion de patrimoine à directrice régionale, avant de prendre la direction du développement de la banque. En 2019, elle a rejoint CGP Entrepreneurs en tant que directrice commerciale et produits.

"Avec la nomination d'Hélène Lamon, aux côtés de Thierry Prabonneau, Entrepreneurs by O prend désormais en charge l'ensemble de l'activité d'incubation de La Financière d'Orion," souligne cette dernière.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank