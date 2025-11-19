La Financière d'Orion : Hélène Lamon est nommée directrice générale d'Entrepreneurs by O

(AOF) - La Financière d'Orion a annoncé l'arrivée d'Hélène Lamon en tant que directrice générale d'Entrepreneurs by O, la structure du groupe dédiée au développement d'une nouvelle communauté de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Elle a débuté sa carrière en 1997 à l'UFF, où elle a évolué de conseillère en gestion de patrimoine à directrice régionale, avant de prendre la direction du développement de la banque. En 2019, elle a rejoint CGP Entrepreneurs en tant que directrice commerciale et produits.

"Avec la nomination d'Hélène Lamon, aux côtés de Thierry Prabonneau, Entrepreneurs by O prend désormais en charge l'ensemble de l'activité d'incubation de La Financière d'Orion," souligne cette dernière.