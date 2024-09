La filière Hydrogène fait confiance à Agnès Pannier-Runacher

(AOF) - France Hydrogène salue la nomination d’Agnès Pannier-Runacher au poste de ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques. L’organisation représentative de la filière française souligne qu’au cours de l’année et demie passée à la tête du ministère de la Transition énergétique, elle a fait preuve "d’un engagement, d’une efficacité, et d’une compréhension des questions énergétiques et climatiques ainsi que des enjeux de la filière hydrogène, unanimement reconnus".

France Hydrogène "compte vivement" sur Agnès Pannier-Runacher pour l'aboutissement rapide de la révision de la Stratégie nationale hydrogène (SNH2). La finalisation d'une nouvelle Programmation pluriannuelle de l'énergie et Stratégie nationale bas-carbone, la SNH2 est "indispensable pour doter la filière d'un cap clair et la rendre en mesure d'engager les investissements massifs nécessaires à l'atteinte des objectifs climatiques et industriels nationaux", estime l'organisation.

France Hydrogène a confiance en la nouvelle ministre pour" le lancement rapide et à hauteur des besoins, des dispositifs de soutien prévus par le plan France 2030", particulièrement le mécanisme de soutien à la production d'hydrogène par électrolyse déjà porté par la ministre il y a un an, ainsi que des décrets d'application de la TIRUERT (Taxe Incitative Relative à l'Utilisation d'Energie Renouvelable dans le Transport).