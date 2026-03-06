La filiale japonaise de Prudential Financial déclare que certains employés ont retiré des informations d'agences sous contrat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'année)

La filiale japonaise d'assurance-vie de Prudential Financial PRU.N a déclaré vendredi que certains employés affectés à des agences sous contrat ont retiré de manière inappropriée des informations opérationnelles et les ont partagées avec d'autres employés.

La société a déclaré que 11 employés ont pris des informations opérationnelles à 379 reprises dans sept agences et les ont partagées avec d'autres employés de Prudential, qui ont utilisé les données pour aider à planifier des stratégies de promotion des ventes.

Elle a précisé que les informations recueillies portaient sur des questions opérationnelles, notamment sur les performances commerciales des agences.

Ce développement intervient après que le directeur général de l'unité japonaise d'assurance-vie de Prudential a démissionné le mois dernier , à la suite de révélations de fautes commises par une centaine de ses employés pour un montant total d'environ 3,1 milliards de yens.

"Les employés détachés qui ont supprimé les informations et les employés qui les ont reçues n'avaient pas une compréhension fondamentale des règles et n'ont pas pris les mesures de conformité de base", a déclaré Prudential Gibraltar Financial Life Insurance dans un communiqué.

Elle supprimera ses détachements dans le domaine de l'assurance-vie d'ici à la fin du mois de mars, a indiqué la société, ajoutant que certains cadres anciens et actuels restitueront volontairement une partie de leur rémunération.

"Après avoir confirmé le contenu de tous les cas avec les agences, aucun problème n'a été identifié qui pourrait soulever des préoccupations en vertu de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale, et il n'y a eu aucune suppression inappropriée d'informations sur les contrats", a ajouté la société.

Les actions de Prudential, la société mère, étaient en baisse de 3,4 % dans la matinée.

(1 $ = 158,0700 yens)