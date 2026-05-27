La filiale indienne de Procter & Gamble, Procter & Gamble Health, s'apprête à connaître sa meilleure séance depuis sept ans grâce à la forte hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** Les actions du fabricant de produits de santé Procter & Gamble Health PROR.NS ont grimpé jusqu'à 18,53 %, leur plus forte hausse intrajournalière en sept ans, pour atteindre 6 700 roupies, leur plus haut niveau depuis cinq mois ** PROR annonce une hausse d'environ 55 % de son bénéfice et une croissance de 19 % de son chiffre d'affaires au trimestre clos en mars, après la clôture des marchés mardi

** PROR annonce également un dividende de 45 roupies par action; la date d'enregistrement pour le dividende sera le 21 août 2026

** Les activités de développement de la marque, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et les nouveaux lancements ont contribué à la forte croissance des bénéfices, déclare Milind Thatte, directeur général de PROR

** Le titre connaît son plus fort volume de transactions depuis environ huit ans, avec des volumes environ 20 fois supérieurs à la moyenne sur 30 jours à 11 h 43 IST, selon les données compilées par LSEG

** PROR affiche une hausse de 11,1 % depuis le début de l'année 2026, selon les données boursières