La filiale de Meta perd son appel contre Deutsche Telekom concernant les services de réseau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal allemand a décidé que la filiale Edge Network Services de Meta META.O devait payer à Deutsche Telekom DTEGn.DE environ 30 millions d'euros (35,71 millions de dollars) que l'entreprise de télécommunications allemande prétend lui devoir pour avoir fourni des services de réseau utilisés par les plateformes de l'entreprise américaine, a déclaré mardi un porte-parole du tribunal.