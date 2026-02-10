 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La filiale de Meta perd son appel contre Deutsche Telekom concernant les services de réseau
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal allemand a décidé que la filiale Edge Network Services de Meta META.O devait payer à Deutsche Telekom DTEGn.DE environ 30 millions d'euros (35,71 millions de dollars) que l'entreprise de télécommunications allemande prétend lui devoir pour avoir fourni des services de réseau utilisés par les plateformes de l'entreprise américaine, a déclaré mardi un porte-parole du tribunal.

Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
30,100 EUR XETRA -1,34%
META PLATFORMS
677,2200 USD NASDAQ +2,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank