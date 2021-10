La filiale de gestion de la Banque de France délaisse son fonds actions ouvert

(NEWSManagers.com) - BDF Gestion, la filiale de gestion d'actifs de la Banque de France, s'apprête à abandonner la gestion de l' un de ses quatre fonds ouverts au public, a appris NewsManagers. La filiale de Banque de France va prochainement céder son seul fonds actions ouvert, le FCP France Epargne Actions, lancé en décembre 1991 et dont les encours sous gestion s'élevaient à près de 80 millions d'euros mi-octobre. Il s'agit de l'un des dix plus anciens fonds investis uniquement en actions françaises de large capitalisation sur le marché français selon les données fournies par l'AMF.

Ce fonds, qui n'a surperformé son indice de référence - le SBF 120 - que deux années (2015 et 2018) sur les dix dernières années, va être absorbé en date du 2 décembre par une Sicav de la société de gestion Amundi, Amundi France Engagement (1,15 milliard d'euros d'actifs sous gestion au 15 octobre 2021). L'opération, confirmée à NewsManagers, verra la création d'une part BDF dans le fonds d'Amundi géré par Frédéric Rosamond. Cette Sicav d'Amundi avait fait l'objet d'un changement de nom début avril et ses encours atteignaient à l'époque 442,5 millions d'euros, ce qui suggère une augmentation de 160% de ses encours entre fin mars et mi-octobre 2021.

Contactée, la Banque de France n' a pas souhaité commenter l' information. Selon nos informations, BDF Gestion rationnalise par ailleurs sa gamme de fonds gérés en interne. Au moins deux fusions de fonds obligataires sont programmées pour fin octobre.