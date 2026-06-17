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La filiale britannique de Sabre Corp se voit infliger une amende record d'un million de livres sterling pour avoir enfreint les sanctions contre la Russie
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations de fond et de contexte tout au long du texte)

Mercredi, la Grande-Bretagne a infligé une amende record d’un million de livres sterling (1,34 million de dollars) à la filiale britannique de Sabre Corp, SABR.O , pour avoir enfreint les sanctions financières contre la Russie en vigueur depuis l’invasion de l’Ukraine.

Voici quelques détails:

* L’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) a infligé cette amende après que Sabre Global Technologies a continué à fournir à la compagnie aérienne russe Ural Airlines l’accès à son service de système de distribution mondial pendant sept mois après l’imposition des sanctions par le Royaume-Uni en mai 2022.

* Sabre, qui fournit des logiciels et des services aux agences de voyage, a exploré d’autres moyens de paiement après la suspension des virements vers ses banques britanniques, a indiqué l’OFSI.

* L’entreprise, qui a volontairement signalé ses manquements, a également demandé à Ural d’effectuer un paiement test sur l’un de ses comptes bancaires hors du Royaume-Uni, destiné à de futurs règlements, a ajouté l’agence.

* Le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Union européenne et d’autres pays ont imposé des sanctions en réponse à l’invasion. La Grande-Bretagne a sanctionné plus de 3 000 personnes, entités et navires.

* En mai, la Grande-Bretagne avait infligé une amende de 165 000 livres sterling à la succursale londonienne de la Deutsche Bank DBKGn.DE et, en mars, une amende de 390 000 livres sterling à la filiale irlandaise d’Apple AAPL.O pour violation des sanctions financières contre la Russie.

* Sabre n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

(1 dollar = 0,7457 livres)

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