La filiale britannique de Sabre Corp condamnée à une amende de 1,3 million de dollars pour violation des sanctions contre la Russie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Sabre au quatrième point et de la citation d'un associé du cabinet d'avocats au sixième point)

Mercredi, le Royaume-Uni a infligé une amende record d’un million de livres sterling (1,3 million de dollars) à la filiale britannique de Sabre Corp SABR.O , pour avoir enfreint les sanctions financières contre la Russie en vigueur depuis l’invasion de l’Ukraine.

* L’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) a infligé cette amende après que Sabre Global Technologies a continué à fournir à la compagnie aérienne russe Ural Airlines l’accès à son service de système de distribution mondial pendant sept mois après l’imposition des sanctions par la Grande-Bretagne en mai 2022.

* Sabre, qui fournit des logiciels et des services aux agences de voyage, a exploré d’autres moyens de paiement après la suspension des virements vers ses banques britanniques, a indiqué l’OFSI.

* L’entreprise, qui a volontairement signalé ses manquements, a également demandé à Ural d’effectuer un paiement test sur l’un de ses comptes bancaires hors du Royaume-Uni, destiné à de futurs règlements, a ajouté l’agence.

* "Nous ne pensons pas que cette affaire aura d’incidence significative sur nos opérations ou notre orientation stratégique. Nous nous sommes attachés à résoudre ce problème et à renforcer encore notre cadre de conformité aux sanctions", a déclaré un porte-parole de Sabre à Reuters dans un communiqué transmis par e-mail.

* Le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Union européenne et d’autres pays ont imposé des sanctions en réponse à l’invasion. Le Royaume-Uni a sanctionné plus de 3 000 personnes, entités et navires.

* "C’est un avertissement à l’intention des entreprises de logiciels, de données, de voyage et de plateformes aériennes: le risque lié aux sanctions ne se limite pas aux comptes bancaires. Si une personne désignée peut utiliser votre service pour maintenir ses activités ou générer des revenus, l’OFSI peut considérer cela comme un actif sanctionné", a déclaré Syed Rahman, associé au cabinet d’avocats Rahman Ravelli.

* En mai, le Royaume-Uni a infligé une amende de 165 000 livres sterling à la succursale londonienne de la Deutsche Bank DBKGn.DE et, en mars, une amende de 390 000 livres sterling à la filiale irlandaise d’Apple AAPL.O pour violation des sanctions financières à l’encontre de la Russie.

(1 dollar = 0,7457 livre)