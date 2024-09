"La Fed va probablement réduire ses taux de 50 points de base" (Crédit Mutuel AM)

(AOF) - "Nous nous attendons à ce que les responsables de la Fed soutiennent une première baisse de taux de 50 points de base en septembre, sur la base des données actuelles, avec une ou deux autres baisses probables d'ici la fin de l'année en raison de l'augmentation des risques sur le marché de l'emploi américain. Les informations fuitées par le Financial Times et le Wall Street Journal indiquent également que la Fed va probablement réduire ses taux de 50 points de base", soutient François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

Avant de conclure : "Il est peu probable que le président Jerome Powell donne des indications claires sur les prochaines réunions. Nous anticipons un ton plus dovish en septembre en raison des risques de baisse auxquels est confronté le marché du travail".