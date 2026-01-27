"La Fed semble entrer dans une nouvelle phase d'attentisme" (Carmignac)

(AOF) - Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac, estime que la Réserve fédérale, qui tiendra mercredi sa première réunion de l’année 2026, devrait maintenir ses taux à 3,75%, conformément au consensus. Après 75 points de base de baisse depuis septembre 2025, la banque centrale américaine semble entrer dans une nouvelle phase d’attentisme, rappelant la séquence observée en 2024.

Selon lui, cette pause s'explique notamment par la résilience de l'économie américaine, la stabilisation du marché du travail et le rapprochement progressif de la politique monétaire vers le taux neutre.

" Le marché de l'emploi américain se stabilise, ce qui justifie une pause de la Fed, d'autant que la politisation croissante de ses décisions exerce une pression haussière sur les taux longs ", soutient Kevin Thozet.

Pour Carmignac, le durcissement de la posture de l'administration Trump, conjugué à des attaques directes visant certains membres de la Fed, comme l'assignation à comparaitre de Jerome Powell ou la tentative, probablement vouée à l'échec, de limoger Lisa Cook, a alimenté une escalade des tensions entre le pouvoir exécutif et l'autorité monétaire.

"Dans ce contexte, chaque décision de la Fed est susceptible d'être interprétée sous un angle politique : un statu quo relancerait les pressions de la Maison-Blanche, tandis qu'une nouvelle baisse raviverait les craintes d'une atteinte à l'indépendance de la banque centrale. Dans les deux cas, cette politisation accrue de la politique monétaire contribue à exercer une pression haussière sur les taux d'intérêt à long terme", conclut Kevin Thozet.