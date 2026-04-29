La Fed reste en pause, Powell défend l'indépendance de l'institution
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 22:39
Lors de ce qui devrait être sa dernière conférence de presse en tant que président de la Fed, l'attention s'est surtout déplacée vers la gouvernance de l'institution, après la confirmation par Jerome Powell de son intention de rester gouverneur "pour une durée indéterminée" après l'expiration de son mandat de président le 15 mai, tant que les risques juridiques visant la banque centrale ne seront pas pleinement clarifiés. Il a dénoncé les actions judiciaires de l'administration Trump, les jugeant "sans précédent", et a dit vouloir défendre la capacité de la Fed à agir sans pression politique. Il a toutefois assuré qu'il ne chercherait pas à devenir un "président fantôme".
Les présidents des Fed régionales de Cleveland, Minneapolis et Dallas, Beth Hammack, Neel Kashkari et Lorie Logan, ont refusé l'inclusion d'un biais d'assouplissement dans le communiqué, sans pour autant plaider pour une hausse des taux. Ce détail suggère qu'une partie du comité veut éviter de signaler trop tôt une baisse des taux, ce qui contraste avec la perception plus accommodante de Kevin Warsh, le candidat choisi pour succéder à Jerome Powell, dont la nomination doit encore être confirmée par le Sénat.
Selon l'outil CME FedWatch, la fourchette actuelle reste le scénario dominant jusqu'à la réunion d'octobre 2027. Le premier rendez-vous où une baisse devient le scénario le plus probable apparaît en décembre 2027, avec une probabilité de 36,3% pour une fourchette de 3,25% à 3,50%.
La prochaine étape viendra des chiffres officiels d'avril sur l'emploi, publiés la semaine prochaine. Ils permettront de tester la solidité du marché du travail face à une Fed de plus en plus concentrée sur son mandat de stabilité des prix.
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