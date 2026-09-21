La Fed relève ses taux directeurs

Federal Reserve - Washington

Les consommateurs américains continuent de dépenser, la Banque d'Angleterre maintient ses taux, le Japon relève à nouveau ses taux … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a relevé ses taux de 0,25 %, qualifiant cette mesure de favorable à un retour plus rapide de l'inflation vers son objectif. Les anticipations de taux de la Fed ont été revues à la hausse, laissant entrevoir un nouveau relèvement d'ici fin 2026, suivi d'un statu quo en 2027.

Lors d'une brève conférence de presse, M. Warsh a réaffirmé que la stabilité des prix est toujours la priorité de la Fed. Il a également souligné que le contexte macroéconomique rend difficile pour la Fed de juger les conditions financières comme restrictives, et qu'une partie du soutien monétaire a déjà été retiré.

Les marchés ont réagi en revoyant à la hausse leurs anticipations de taux et en tablant sur quatre hausses supplémentaires en 2027. L'écart entre les anticipations de la Fed et celles du marché reflète la crainte que les pressions inflationnistes se maintiennent dans la durée, compte tenu des tensions persistantes sur les prix de l'énergie et d'une demande intérieure robuste. Selon nous, il est peu probable que l'inflation recule suffisamment à court terme, ce qui justifie une nouvelle hausse des taux dans les mois à venir.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :