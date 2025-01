"La Fed ne devrait plus abaisser son taux directeur" (Berenberg)

(AOF) - "Les taux d'inflation en Europe et aux États-Unis pourraient évoluer dans des directions différentes. Alors que la BCE se rapproche probablement de la fin de son assouplissement monétaire, la Fed pourrait déjà avoir atteint son objectif", estime Dr. Felix Schmidt, senior economist chez Berenberg. Actuellement, les taux d'inflation de part et d'autre de l'Atlantique sont encore au-dessus de l'objectif des banques centrales de 2%, rappelle-t-il.

Cependant, la BCE s'est montrée récemment très optimiste quant à la baisse de la pression inflationniste dans les mois à venir. En même temps, l'évolution conjoncturelle dans la zone euro reste faible. Dans ce contexte, les autorités monétaires de Francfort devraient probablement abaisser à nouveau le taux directeur de 0,25 point de pourcentage à 2,75% lors de leur réunion du 30 janvier.

D'ici l'été, deux autres réductions du même ordre sont à prévoir, avant que la conjoncture dans la zone euro ne redémarre légèrement et que la BCE termine son assouplissement monétaire, probablement avec un taux de dépôt de 2,25%.

Aux États-Unis en revanche, l'économie continue de croître et les projets de Donald Trump visant à assouplir la politique fiscale, à imposer des tarifs douaniers élevés et à limiter fortement l'immigration devraient avoir un effet inflationniste.

"Tandis que la BCE s'achemine lentement vers les dernières étapes de son assouplissement monétaire, la Fed a déjà franchi la ligne d'arrivée. Cette dernière ne devrait plus abaisser son taux directeur et maintenir la fourchette entre 4,25% et 4,5%", conclut Dr. Felix Schmidt.