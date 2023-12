"La Fed n’a plus à avoir peur d’une boucle prix-salaires" (CPR AM)

(AOF) - Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM, souligne que la baisse du nombre de postes ouverts et le faible nombre de créations d’emplois relatés dans le rapport ADP confirment un très net ralentissement du marché du travail américain, alors que le rapport sur l'emploi est attendu pour vendredi. "La Fed n’a plus à avoir peur d’une boucle prix-salaires", synthétise l'analyste. Et de conclure : "Le fait qu'une boucle prix-salaires apparaisse comme très peu probable devrait laisser le champ libre à la Fed pour recalibrer sa politique en 2024."