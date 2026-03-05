La Fed met fin à la mesure d'exécution imposée à Wells Fargo à la suite du scandale des faux comptes

La Réserve fédérale américaine a annoncé jeudi qu'elle avait mis fin à la mesure d'exécution qu'elle avait imposée à Wells Fargo WFC.N à la suite du scandale généralisé des faux comptes de la banque, estimant que la banque avait suffisamment remanié ses opérations. La banque centrale a déclaré qu'elle levait l'action après près d'une décennie de travaux d'assainissement par la banque. L'action de 2018 comprenait le plafond d'actifs sans précédent sur la croissance de la banque, qui a été levé en 2025.

La banque n'a fait aucune déclaration sur l'action de la Fed, si ce n'est qu'elle a pris acte de sa suppression.

La levée du plafond d'actifs a été une aubaine pour la banque, dont la croissance a été limitée pendant sept ans en raison de la sanction de la Fed, qui était la première du genre imposée par la banque centrale.

"Le marché s'est largement détourné des problèmes réglementaires de WFC, en particulier depuis que le plafond des actifs a été levé l'année dernière", a déclaré R. Scott Siefers, analyste bancaire chez Piper Sandler, dans une note.

"Mais la résiliation représente toujours une victoire psychologique importante dans la mesure où c'est cette ordonnance qui a instauré le plafonnement des actifs pour la première fois. Ainsi, même si l'action ne réagit pas, c'est une bonne chose que ce soit derrière nous."

Les actions de Wells Fargo étaient en baisse de 2,7 % dans les échanges de l'après-midi, dans un contexte de faiblesse générale des valeurs financières.

Le soulagement de jeudi marque maintenant le retrait définitif de toute surveillance réglementaire supplémentaire imposée à la banque à la suite de son vaste scandale de pratiques de vente, qui a vu des employés créer des millions de comptes non autorisés pour des clients.