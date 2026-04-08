La Fed maintient son cap vers une baisse de taux malgré les tensions géopolitiques
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 20:14
Les responsables de la Réserve fédérale continuent d'anticiper une baisse des taux d'intérêt, malgré un contexte marqué par la hausse des prix de l'énergie et les tensions commerciales. Selon les minutes de la réunion de mars, une majorité estime qu'un assouplissement pourrait devenir nécessaire si ces facteurs venaient à peser sur la consommation et l'emploi. Le scénario central reste celui d'une seule baisse en 2026, tandis que le taux directeur a été maintenu entre 3,5% et 3,75% par un vote de 11 voix contre 1.
Le conflit au Moyen-Orient constitue une source majeure d'incertitude, notamment en raison de son impact sur les prix du pétrole. Une hausse prolongée pourrait affaiblir le pouvoir d'achat et ralentir la croissance. Toutefois, certains responsables craignent à l'inverse une inflation plus persistante, ce qui pourrait justifier un maintien prolongé de taux élevés, voire un resserrement supplémentaire.
Dans ce contexte, la Fed adopte une posture prudente, insistant sur la nécessité de rester flexible. L'économie américaine montre des signes de ralentissement, avec une croissance limitée à 0,7% au quatrième trimestre 2025 et attendue autour de 1,3% début 2026. Le marché du travail, bien que stable en apparence, présente des fragilités, renforçant l'incertitude sur la trajectoire future de la politique monétaire.
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