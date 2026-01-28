La Fed maintient ses taux inchangés face à une amélioration des perspectives économiques
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 23:01
La Fed devrait attendre au moins jusqu'en juin avant de procéder à une nouvelle modification des taux. Les investisseurs ont réagi modérément à l'annonce, les rendements obligataires ayant légèrement augmenté et le S&P 500 évoluant juste en dessous des 7 000 points. Deux membres du FOMC, Stephen Miran et Christopher Waller, ont exprimé leur désaccord, souhaitant une nouvelle baisse de taux. Miran, proche de Donald Trump, en est à son quatrième vote dissident. Ces tensions interviennent alors que le mandat du président Jerome Powell touche à sa fin, dans un climat politique tendu marqué par des attaques contre plusieurs gouverneurs, dont Lisa Cook, dont la révocation est en cours d'examen par la Cour suprême.
Le contexte économique reste contrasté. Le PIB a progressé de 4,4% au troisième trimestre, et les premières estimations indiquent une accélération à 5,4% au quatrième. Les licenciements demeurent modérés, malgré des restrictions migratoires qui freinent l'offre de travail. L'inflation, toujours autour de 3%, ralentit sans atteindre la cible de 2%, poussant certains membres de la Fed à prôner une pause prolongée. À cela s'ajoutent les effets inflationnistes à court terme des droits de douane instaurés par l'administration Trump. Les marchés n'anticipent désormais que deux nouvelles baisses de taux en 2026 et aucune en 2027. Rick Rieder, cadre dirigeant chez BlackRock, apparaît comme favori pour succéder à Jerome Powell.
