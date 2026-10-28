La Fed maintient ses taux inchangés dans l'attente de « l'accumulation de plus d'informations »

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(Ajout des commentaires de Warsh lors de la conférence de presse aux paragraphes 4 et 5)

* La Fed maintient son taux directeur dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %

* Les investisseurs avaient déjà intégré dans leurs anticipations la probabilité d'une pause dans le cycle de hausse des taux

* Les prochaines données devraient montrer que les pressions sur les prix sont généralisées et persistantes

* Cook et Hammack ont exprimé leur désaccord, se prononçant en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage

* La décision de politique monétaire a été annoncée moins d'une semaine avant les élections de mi-mandat aux États-Unis

par Howard Schneider

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi, comme prévu, choisissant de reporter toute modification des coûts d’emprunt jusqu’après les élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine et d’attendre de nouvelles données sur l’évolution de l’inflation.

À l’issue d’un vote à 10 voix contre 2, la banque centrale américaine a déclaré qu’elle maintiendrait son taux directeur dans la fourchette actuelle de 3,75 % à 4,00 %, tout en reconnaissant que l’inflation « reste élevée », en revoyant à la hausse son évaluation de l’économie et en laissant entendre que de nouvelles hausses de taux pourraient intervenir en fonction de l’évolution de l’inflation.

« La collecte d’informations supplémentaires aidera le Comité à déterminer l’orientation de la politique monétaire appropriée pour garantir un retour en temps opportun de l’inflation vers l’objectif de 2 % fixé par le Comité », a déclaré le Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de fixer les taux, dans son dernier communiqué de politique monétaire. « Le Comité assurera la stabilité des prix. »

Le président de la Fed, Kevin Warsh, s’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion de politique monétaire, n’a pas donné d’indications sur les perspectives de la politique monétaire, mais a reconnu que la banque centrale n’avait pas encore atteint la stabilité des prix. « Nous y travaillons », a-t-il déclaré.

M. Warsh, qui a pris la tête de la banque centrale en mai, a ajouté qu’il ne croyait pas « qu’il faille préjuger de l’issue des réunions » et a souligné que « beaucoup de choses peuvent se passer; je ne serai donc pas en mesure de vous faire part de mes réflexions sur ce qui se passera lorsque ce groupe se réunira dans six semaines ».

Lisa Cook, gouverneure de la Fed actuellement visée par le président Donald Trump en vue de son éviction de la banque centrale, a exprimé pour la première fois son désaccord sur une décision de politique monétaire, se prononçant en faveur d’une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage. Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, qui s’est toujours montrée favorable à une politique monétaire restrictive, a également exprimé son désaccord en faveur de cette même hausse des taux.

La dernière déclaration de politique monétaire de la Fed marque un changement notable par rapport à la réunion des 15 et 16 septembre , avec une allusion au type d’indications prospectives que Warsh a déclaré vouloir éviter.

L’évaluation de l’économie par la banque centrale a été revue à la hausse, passant de « solide » lors de la réunion de septembre à « forte », tandis que l’investissement a de nouveau été qualifié de robuste et que la création d’emplois a été jugée en phase avec la croissance de la population active.

La réaction des marchés a été modérée, les actions américaines ayant légèrement réduit leurs gains après cette décision. Les rendements des bons du Trésor américain ont poursuivi leur hausse, le rendement des bons à 10 ans s’établissant à 5,042 %. Les contrats à terme sur les taux d’intérêt à court terme ont légèrement augmenté, les opérateurs ayant quelque peu revu à la baisse leurs anticipations de hausses de taux de la Fed.

« Un statu quo n’est pas un soulagement », a déclaré Kelly Brown, directeur général d’Ampersand, une société de gestion de dépôts. « C’est la Fed qui dit aux entreprises de patienter. Avec une inflation toujours à 3,7 % et le prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, les entreprises ne peuvent pas compter sur une baisse prochaine des coûts d’emprunt. »

Craintes d’une généralisation de l’inflation

Le résultat de la réunion de cette semaine était largement attendu après que les hauts responsables de la Fed ont indiqué qu’ils ne voyaient pas l’urgence de relever à nouveau les taux après la hausse d’un quart de point de pourcentage approuvée le mois dernier, malgré des données sur l'inflation publiées entre-temps qui s’avéraient plus élevées que prévu et des inquiétudes quant à la généralisation des pressions sur les prix dans l’ensemble de l’économie.

Les coûts de l’énergie restent élevés, notamment pour le gazole, qui est un intrant essentiel pour le transport maritime, l’agriculture et d’autres secteurs. L’inflation et le coût de la vie en général ont été au cœur des campagnes électorales qui détermineront si le Parti républicain de Trump conservera le contrôle des deux chambres du Congrès le 3 novembre, ou si les démocrates accéderont à des postes de direction et obtiendront des pouvoirs de contrôle plus importants, y compris sur la Fed.

Les marchés financiers anticipent toujours deux hausses supplémentaires des taux dans les mois à venir, bien qu’avec un peu moins de conviction qu’avant l’intervention de Warsh mercredi. Les cours indiquent une probabilité d’environ 80 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre, une autre étant probable d’ici mars.

L’inflation, qui se situe actuellement à environ un point de pourcentage au-dessus de l’objectif de la Fed, n’a guère évolué ces derniers mois.

La banque centrale américaine n’a pas atteint son objectif d’inflation depuis cinq ans et demi, ce qui inquiète certains responsables qui craignent que les entreprises et les ménages ne s’habituent à des hausses de prix plus rapides et ne s’y préparent d’une manière qui rendra l’inflation plus difficile à contrôler.