LA FED FIXE LES BESOINS DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES GRANDES BANQUES AMÉRICAINES par Pete Schroeder WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale des États-Unis a annoncé lundi le montant de fonds propres supplémentaires que les grandes banques devraient constituer, à la suite des résultats de tests de résistance face à divers scénarios de récession liés au coronavirus. Ces exigences de fonds propres supplémentaires, taillées sur mesure pour chaque banque - une première pour la Fed, s'appliqueront dès le 1er octobre. Goldman Sachs et Morgan Stanley se sont ainsi vu demander de produire des ratios de respectivement 13,7% et 13,4%, les plus hauts parmi les 34 banques soumises à ces "stress tests". Ces nouveaux coussins supplémentaires font suite aux résultats des tests de résistance publiés en juin, qui ont montré que les 34 établissements pourraient subir jusqu'à 700 milliards de dollars (624 milliards d'euros) de pertes sur créances dans le pire scénario d'une reprise en "W" après la crise. La Fed a également décidé de limiter les dividendes des grandes banques et de leur interdire les rachats d'actions jusqu'au quatrième trimestre au moins, afin de s'assurer qu'elles disposent de capitaux suffisants. Le nouveau ratio combine les exigences minimales de fonds propres de 4,5% et le nouveau "coussin de fonds propres de sécurité", qui est déterminé par la façon dont chaque banque se comporte en cas de grave récession économique. Ce coussin supplémentaire est d'au moins 2,5%, et peut grimper jusqu'à 7,8% dans le cadre de la Deutsche Bank aux États-Unis qui détient le ratio le plus élevé. Les entités bancaires américaines majeures doivent également faire face à une surcharge de capital supplémentaire pour leur rôle prédominant dans le système financier, allant de 1% à 3,5% pour JPMorgan Chase, la plus grande banque du pays. La Fed a également confirmé les résultats des tests de résistance de cinq banques qui ont demandé un réexamen : BMO Financial Corp, Capital One Financial Corp, Citizens Financial Group Inc, Goldman Sachs and Regions Financial Corp. Cette examen supplémentaire a montré, selon la Fed, que ses modèles de tests de résistance fonctionnaient comme prévu et qu'il n'y avait pas d'erreurs. (Version française Kate Entringer)

