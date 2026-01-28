 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"La Fed est dans une bonne position pour jauger de l’impact de ses récentes décisions" (Indosuez WM)
information fournie par AOF 28/01/2026 à 11:18

(AOF) - "Nous n'anticipons pas de changement de politique monétaire de la Fed lors de la réunion de janvier, après trois baisses de taux de précaution motivées par le ralentissement des données d'emploi en fin d'année dernière. Des dissidences sont à prévoir, du gouverneur Miran et potentiellement Bowman et/ou Waller. Cela dit, la Fed est dans une bonne position pour attendre et jauger de l'impact de ses récentes décisions", soutient Indosuez WM en amont de la décision de la Fed ce soir à 20h.

"Depuis la réunion de décembre, la croissance a continué de surprendre positivement tandis que les données sur l'emploi se sont révélées rassurantes : un taux de chômage en baisse et des demandes d'allocations chômages qui restent contenues", poursuit le spécialiste de la gestion de fortune.

Cela devrait permettre à la Fed de temporiser afin d'attendre des progrès supplémentaires du côté de l'inflation avant de poursuivre la normalisation de sa politique monétaire.

"La conférence de presse pourrait quant à elle porter une dimension politique alors que Donald Trump devrait annoncer prochainement le remplaçant de Jerome Powell et que deux enquêtes sont en cours contre des membres du FOMC (Powell et Cook). Il est toutefois probable que le président actuel de la Fed éviter de s'étendre sur ces sujets", conclut la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole.

Banques centrales
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un camion transporte des voitures neuves Peugeot et Kia
    Stellantis France plus agressif sur les prix en 2026 pour retrouver des volumes
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:43 

    Stellantis a décidé d'amplifier les baisses de prix sur ses voitures neuves en 2026 en France, son principal marché européen en ‍termes de ventes, afin de retrouver des volumes, a déclaré mercredi le directeur de Stellantis France, Xavier Duchemin. "Cette année, ... Lire la suite

  • "Désarmer le Hamas et démilitariser Gaza" nouvelles priorités de Netanyahu
    "Désarmer le Hamas et démilitariser Gaza" nouvelles priorités de Netanyahu
    information fournie par AFP Video 28.01.2026 12:43 

    Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi soir qu'Israël allait désormais se concentrer sur deux missions: "désarmer le Hamas et démilitariser Gaza", au lendemain du retour de la dernière dépouille d'otage du 7-Octobre.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:32 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,86% pour le Nasdaq .IXIC : * AMAZON

  • ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Coopérative U: hausse de 5,3% des ventes en 2025 grâce à l'expansion du réseau
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 12:31 

    Le distributeur alimentaire Coopérative U, le 4e en France derrière E.Leclerc, Carrefour et Intermarché, a annoncé mercredi des ventes (hors carburant) en hausse de 5,3% sur un an l'an dernier, tirées notamment par l'expansion de son réseau. Le chiffre d'affaires ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank