"La Fed est dans une bonne position pour jauger de l’impact de ses récentes décisions" (Indosuez WM)

(AOF) - "Nous n'anticipons pas de changement de politique monétaire de la Fed lors de la réunion de janvier, après trois baisses de taux de précaution motivées par le ralentissement des données d'emploi en fin d'année dernière. Des dissidences sont à prévoir, du gouverneur Miran et potentiellement Bowman et/ou Waller. Cela dit, la Fed est dans une bonne position pour attendre et jauger de l'impact de ses récentes décisions", soutient Indosuez WM en amont de la décision de la Fed ce soir à 20h.

"Depuis la réunion de décembre, la croissance a continué de surprendre positivement tandis que les données sur l'emploi se sont révélées rassurantes : un taux de chômage en baisse et des demandes d'allocations chômages qui restent contenues", poursuit le spécialiste de la gestion de fortune.

Cela devrait permettre à la Fed de temporiser afin d'attendre des progrès supplémentaires du côté de l'inflation avant de poursuivre la normalisation de sa politique monétaire.

"La conférence de presse pourrait quant à elle porter une dimension politique alors que Donald Trump devrait annoncer prochainement le remplaçant de Jerome Powell et que deux enquêtes sont en cours contre des membres du FOMC (Powell et Cook). Il est toutefois probable que le président actuel de la Fed éviter de s'étendre sur ces sujets", conclut la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole.