"La Fed est confrontée à un risque de stagflation" (ABN Amro IS)

(AOF) - "La Fed devrait baisser ses taux de 25 points de base demain, la première baisse de l'année après un bref cycle d'assouplissement fin 2024. Une série de chiffres récents peu encourageants sur l'emploi pourrait convaincre les décideurs politiques de reprendre les baisses de taux. Mais la Fed se trouve dans une position difficile : elle est confrontée à un risque de stagflation sous la pression du président américain", soutient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

"À notre avis, cette baisse n'est que préventive. Powell devrait réaffirmer que le marché du travail s'est affaibli, mais que le taux de chômage est stable. Le double objectif de la Fed, à savoir la stabilité des prix et le plein emploi, conduirait à un statu quo prolongé sur les fonds fédéraux, ce qui alimenterait la pression exercée par Donald Trump", ajoute ABN Amro IS.