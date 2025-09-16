 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 838,35
-0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

"La Fed est confrontée à un risque de stagflation" (ABN Amro IS)
information fournie par AOF 16/09/2025 à 15:49

(AOF) - "La Fed devrait baisser ses taux de 25 points de base demain, la première baisse de l'année après un bref cycle d'assouplissement fin 2024. Une série de chiffres récents peu encourageants sur l'emploi pourrait convaincre les décideurs politiques de reprendre les baisses de taux. Mais la Fed se trouve dans une position difficile : elle est confrontée à un risque de stagflation sous la pression du président américain", soutient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

"À notre avis, cette baisse n'est que préventive. Powell devrait réaffirmer que le marché du travail s'est affaibli, mais que le taux de chômage est stable. Le double objectif de la Fed, à savoir la stabilité des prix et le plein emploi, conduirait à un statu quo prolongé sur les fonds fédéraux, ce qui alimenterait la pression exercée par Donald Trump", ajoute ABN Amro IS.

Banques centrales
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank