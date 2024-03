"La Fed devrait finir par baisser ses taux en juin" (Indosuez Wealth Management)

"La Fed devrait finir par baisser ses taux en juin. Or, ce recul de la rémunération des placements monétaires pourrait même entraîner une réallocation des portefeuilles des investisseurs et entraîner un nouvel afflux de liquidités sur les marchés actions", soutient Alexandre Drabowicz.

Pour Indosuez Wealth Management, la décrue de l'inflation n'est pas aussi rapide qu'attendu, en raison des tensions observées sur le secteur du logement, mais l'inflation cœur a ralenti à 3,8% outre-Atlantique et atteint ses plus bas niveaux depuis mai 2021.

(AOF) - "La bonne visibilité macroéconomique, notamment aux Etats-Unis, les résultats solides des entreprises et les gains de productivité liés au développement de l’intelligence artificielle (IA) justifient la hausse actuelle des marchés", pose d'emblée Alexandre Drabowicz, directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management. "Sur le plan macroéconomique, la résilience de l'économie américaine a particulièrement surpris au cours des derniers mois quand on se rappelle que 584 économistes avaient prévu une récession aux Etats-Unis pour 2024", ajoute-t-il.

