"La Fed devrait adopter un biais hawkish " (La Française AM)

Avant de conclure : "En résumé, la Réserve Fédérale devrait adopter un biais " hawkish " lors de cette conférence de presse et réitérer le message que les taux vont devoir rester élevés pour une période prolongée pour ramener l'inflation à 2%. Ce meeting pourrait donc entrainer les taux à la hausse et un aplatissement modéré des courbes."

Le stratégiste senior chez La Française AM s'attend à un message inchangé de la part de Jerome Powell. Ce dernier "va commencer à préparer le marché à une potentielle hausse des taux supplémentaires avant la fin de l'année en raison d'une croissance économique toujours au-delà de sa croissance potentielle, d'un marché de l'emploi qui ne montre que peu de signes de modération et d'un prix du baril de pétrole en forte hausse depuis le mois de juin."

(AOF) - En amont de la réunion de la Fed qui se clôturera mercredi, François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM, estime que la banque fédérale américaine va très probablement laisser ses taux directeurs inchangés. Une tendance qui est déjà très anticipée par les marchés. "Cette réunion pourra toutefois amener pas mal de volatilité sur les marchés étant donné les nombreuses incertitudes quant à ses décisions futures", ajoute François Rimeu.

