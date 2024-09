La Fed baisse ses taux de 50 points de base : suivez en direct la conférence de presse de Jerome Powell

La banque centrale américaine vient donc de baisser ses taux directeurs de 50 points de base

La question était de savoir si les responsables de la Fed allaient jouer la prudence, afin d'éviter de faire repartir l'inflation, et opter pour une modeste baisse d'un quart de point (25 points de base). Ou, inquiets à l'idée d'une dégradation rapide du marché de l'emploi et de l'économie américaine, qu'ils décident de frapper plus fort, et couper directement d'un demi-point (50 points de base).

Cette dernière option était depuis privilégiée par deux tiers des acteurs du marché, un tiers seulement envisageant une baisse timide, selon l'évaluation de CME Group.

La conférence de presse de Jerome Powell sera d'autant plus scrutée, les investisseurs soupesant chaque mot du président de la Fed à l'appui de sa décision.

LG, avec AFP