La Fed baisse ses taux de 25 points de base : suivez en direct la conférence de presse de Jerome Powell

C'est une baisse de 25 points de base, attendue, qui a été décidée à l'issue du comité de la Fed (dans une fourchette de 4,25 à 4,5%). Mais désormais, ce sont les intentions de la banque centrale américaine pour l'année prochaine qui seront scrutées par les investisseurs. Dans sa conférence de presse, Jérôme Powell devra préciser la trajectoire envisagée dans un contexte incertain avec la prise de fonction de Donald Trump.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux projections économiques actualisées et aux commentaires sur l'inflation persistante et la résilience du marché du travail. La politique monétaire future pourrait être influencée par les nouvelles politiques gouvernementales et les incertitudes économiques globales