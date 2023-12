La Fed attendra "des preuves supplémentaires" de désinflation, selon Pimco

"L'économie s'avérant toujours résiliente, les responsables de la Fed voudront probablement voir des preuves supplémentaires que l'inflation continue de se rapprocher de l'objectif avant de procéder à une réduction effective des taux ", même si "l'histoire suggère qu'une fois que la Fed commencera à réduire ses taux, elle pourrait le faire plus rapidement que ce qu'implique sa trajectoire médiane des taux d'intérêt pour 2025."

"Après que le président Powell a reconnu que la Fed avait discuté de la perspective d'une baisse des taux d'intérêt lors de cette réunion, l'attention va maintenant se porter sur le moment et le nombre de baisses", prévoit-elle.

(AOF) - "Les projections économiques des responsables de la Fed montrent qu'ils s'attendent à une baisse significative de l'inflation, à un rythme de croissance légèrement inférieur à la tendance et à un taux de chômage comparable à la tendance". C’est ce qu’affirme Tiffany Wilding, économiste chez Pimco suite à la réunion de la Fed, qui a maintenu son taux directeur au jour le jour entre 5,25 %-5,5 %, comme prévu.

