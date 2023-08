"La Fed attendra d'autres signes de ralentissement de l'économie avant de crier victoire " (Pimco)

Et de conclure : " Néanmoins, nous pensons que les responsables de la Fed resteront probablement dépendants des données pour l'instant, et attendront d'autres signes de ralentissement de l'économie avant de crier victoire."

(AOF) - Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord chez Pimco, souligne que pour le deuxième mois consécutif, l'indice des prix à la consommation a surpris avec une augmentation plus lente que prévu en juillet. " Après une inflation obstinément ferme pendant la première partie de l'année, l'économie américaine continue de s'orienter vers une désinflation significative au cours du second semestre. Nous continuons à prévoir que l'IPC de base terminera l'année autour de 3,3 % en glissement annuel ", poursuit-elle.

