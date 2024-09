"La Fed a donné aux marchés ce qu'ils attendaient depuis des jours" (Generali AM)

(AOF) - "La Réserve fédérale a donné aux marchés ce qu'ils attendaient depuis des jours. La baisse de 50 points de base des taux directeurs, que les contrats à terme sur les Fed Funds avaient déjà largement anticipés", soutient Sebastiano Chiodino, responsable des investissements LDI chez Generali Asset Management.

Le responsable ajoute : "De manière cohérente, la réaction que nous observons sur les marchés obligataires et boursiers ne montre aucune surprise et marque probablement le début d'une nouvelle phase, où les données de croissance et la résilience du marché de l'emploi gagneront en importance, y compris pour les investisseurs. Avec la réduction d'hier, la Fed a également envoyé un message clair : la banque centrale s'est engagée à agir rapidement pour soutenir l'économie, afin qu'elle ne prenne pas de retard. Elle est désormais plus confiante dans le fait que la tendance déflationniste est suffisamment forte pour permettre un assouplissement des restrictions monétaires, dans la mesure où les données révéleront qu'elles sont nécessaires".

Pour Sebastiano Chiodino, le rythme des prochaines interventions de la banque centrale continuera à être dicté par les données macroéconomiques, mais la priorité est désormais clairement accordée au marché du travail.