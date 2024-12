"La Fed a adopté un ton nettement hawkish" (Amundi)

(AOF) - "La Fed a adopté un ton nettement hawkish, en même temps que la réduction de 25 points de base largement attendue", introduit Mahmood Pradhan, responsable monde de la macroéconomie chez Amundi Investment Institute, après la décision, hier soir, de la Réserve fédérale américaine. Cette dernière s'attend à ce que l'inflation atteigne son objectif plus tard, en 2026, et à ce que les taux d'intérêt actuels soient nettement plus proches de la neutralité.

"La confirmation de taux plus élevés pour plus longtemps - la médiane du FOMC est passée de 3,4 % à 3,9 % - a entraîné une réaction significative du marché, un dollar beaucoup plus fort, une forte augmentation des rendements des bons du Trésor et une baisse marquée des indices boursiers", résume Mahmood Pradhan.