La FDJ relève ses objectifs après un 3e trimestre de hausse

( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La Française des jeux (FDJ) a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, porté par les acquisitions et toutes les gammes de jeux, ce qui lui permet de relever ses objectifs de croissance pour 2024, selon un communiqué.

De janvier à septembre, le chiffre d'affaires du groupe atteint 2,09 milliards d'euros, en hausse de 11,9%. A périmètre comparable, la hausse est de 5,8%.

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, la FDJ s'attend désormais à une progression de son chiffre d’affaires proche de 9% (contre +8% prévus auparavant) et supérieure à +5% pour ses activités de jeux en France, et une marge d'Ebitda (marge brute d'exploitation) de l'ordre de 25% (contre 24,5% auparavant).

Le groupe a annoncé le 11 octobre le succès de son OPA sur Kindred, propriétaire du site Unibet, qui devrait lui permettre de devenir un "champion européen des jeux d'argent et de hasard".

En intégrant Kindred à partir du 11 octobre et sur la base des activités conservées par FDJ, la croissance du chiffre d'affaires 2024 publié serait de l'ordre de +16%, précise le groupe.

Cette acquisition s'ajoute à celles de la loterie irlandaise PLI en 2023 et de ZEturf, deuxième opérateur du marché français des paris hippiques en ligne.

La présidente de la FDJ Stéphane Pallez salue les "solides performances" du groupe dans le communiqué, portées "à la fois par la loterie et par les paris sportifs et jeux en ligne en concurrence, et par nos différents canaux de distribution, avec un réseau de points de vente en progression et une forte dynamique des jeux digitaux".

Dans le détail, le chiffre d’affaires de la loterie s'établit à 1,5 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année (+6,6%) et celui des paris sportifs et jeux en ligne en concurrence à 407 millions d’euros (+13,3%).

"Après l'Euro, les paris sportifs ont également bénéficié des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui, bien qu'ils soient un événement de moindre importance à l'échelle des paris sportifs, ont néanmoins animé l'offre", souligne la FDJ.

Pour le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 669 millions d'euros, en hausse de 14,2% (8% à périmètre comparable).

La FDJ souligne que les tirages à jackpot élevé Euromillions ont été plus nombreux qu'au 3e trimestre 2023, et que le jeu Amigo a pleinement retrouvé une base de comparaison identique.

En revanche, la marge sur les paris sportifs a été plus basse qu'au 1er semestre.