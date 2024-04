La FDJ lance une offre bancaire chez les buralistes

( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Forte du succès de son service de paiement de factures chez les buralistes, la Française des Jeux (FDJ) a présenté lundi une offre bancaire avec carte Visa, qui permettra le dépôt et le retrait d'espèces dans les commerces agréés de son réseau.

Via l'application mobile Nirio, la FDJ propose l'ouverture d'un compte bancaire baptisé Premio, "en dix minutes", assorti d'une carte de paiement sans autorisation de découvert, pour un tarif se voulant attractif.

La clientèle visée? "Ceux qui cherchent un produit simple, avec des outils de gestion budgétaire pour les aider à mieux gérer quand ils sont à découvert", a détaillé Raphaël Botbol, président de FDJ Services lors d'un point presse depuis un bureau de tabac parisien aux côtés de Stéphane Pallez, la présidente du groupe.

L'opérateur de la loterie nationale s'appuie sur une filiale du groupe bancaire BPCE, Xpollens, pour l'agrément bancaire et la gestion des comptes, des virements et des cartes de paiement.

Via Nirio, lancé en janvier 2023, la FDJ permet de régler des factures publiques (amendes, factures de service public, impôts inférieurs à 300 euros) chez 15.200 buralistes et depuis un peu plus d'un an de payer son loyer de logement social.

Ce service va s'étoffer avec un partenariat élargi à 9 nouveaux bailleurs sociaux, portant le total à 15 bailleurs sociaux, et à partir de juin, aux étudiants bénéficiaires du Crous, qui pourront verser leur participation dans l'un des commerces agréés.

Il permet également de régler les billets d'avion de compagnies partenaires et bientôt les péages autoroutiers à flux libre.

"Nous avons enregistré 7 millions de transactions depuis le lancement de ce service qui connaît un grand succès et est disponible dans 7.500 communes", a salué Stéphane Pallez.

"Rien qu'en 2023, nous avons enregistré 3 millions de transactions, en hausse de plus de 20% par rapport à 2022, on voit qu'il y a un vrai besoin", a-t-elle souligné.

Côté buralistes, ces offres permettent d'élargir la gamme de services proposés et chaque parrainage d'ouverture de compte sera rémunéré par la FDJ, en plus d'un pourcentage sur les transactions.

Plus de 10.000 buralistes sont aujourd'hui agréés, notamment en suivant une formation pour les sensibiliser au blanchiment d'argent, selon Alain Clouet, le secrétaire général de la Confédération des buralistes.

Environ 5.000 d'entre eux acceptent le dépôt d'espèces, pour alimenter le nouveau compte Nirio (dans la limite de 1.500 euros par mois) ou pour les clients de la banque en ligne Sogexia, partenaire du groupe depuis janvier.

Le retrait d’espèces sera proposé d'ici à la fin de l'année.

La présidente de la FDJ a souligné que ce service était complètement distinct de l'activité de jeux dans le réseau physique, dont le groupe détient le monopole.

La FDJ ne se fixe pas pour l'instant d'objectif en termes d'ouvertures de compte, attendant de voir comment l'offre est accueillie.

Ouvrir un compte bancaire chez le buraliste n'est pas nouveau: il y a 10 ans, c'est ce qu'a proposé le compte Nickel, racheté depuis par BNP Paribas et qui revendique aujourd'hui plus de 3,5 millions de clients en France.